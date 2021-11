Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti – 1.111 si in judetele Brasov – 445, Constanta – 403, Cluj – 393, Bihor – 363, Prahova – 331 si Timis – 309, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in judetele Gorj – 41, Botosani – 56, Covasna – 59 si Ialomita – 61.Capitala are o incidenta de 10,80 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de zilele anterioare.Judetul Ilfov se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste incidenta infectarilor cumulata la 14 zile, cu 12,79…