Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele de 24 de ore 278 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 122.600 de lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Potrivit unei informari transmise duminica de Grupul pentru Comunicare Strategica, in data de 23 mai, 61 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada…