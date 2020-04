GCS - recomandări privind deplasarea la cumpărături Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri seara o serie de recomandari pentru populatie avand in vedere apropiata perioada a sarbatorilor pascale. Astfel, pentru deplasarea la cumparaturi, autoritatile recomanda: * daca aveti pana in 65 de ani, incercati pe cat de mult posibil sa evitati intervalul orar 11,00 - 13,00 pentru cumparaturi. Este extrem de important ca persoanele din grupele de varsta vulnerabile sa foloseasca acest interval ca sa isi achizitioneze alimentele necesare * faceti o lista inainte de a pleca la cumparaturi pentru a limita cat mai mult timpul petrecut in magazine… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

