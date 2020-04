GCS - recomandări pentru petrecerea sărbătorilor pascale Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri seara o serie de recomandari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale. Pentru petrecerea sarbatorilor, autoritatile recomanda: * petreceti zilele de Paste doar cu acei membri ai familiei impreuna cu care locuiti in mod obisnuit * evitati deplasarile la rude, fie ca sunt in aceeasi localitate cu dumneavoastra, fie ca locuiesc in alt oras/ comuna * nu faceti vizite si nu primiti musafiri in perioada sarbatorilor pascale chiar daca in alti ani obisnuiati sa faceti acest lucru * si in zilele de Paste, iesirile scurte sunt permise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

