- Avand in vedere ca la nivelul Grupului de Comunicare Strategica au fost primite intrebari referitoare la situații punctuale privind respectarea masurilor de distanțare sociala, dar și pentru a veni in intampinarea situațiilor legate de sarbatorile pascale in contextul din acest an, va punem la dispoziție…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat raspunsurile la cele mai frecvente intrebari ale romanilor privitoare la restricțiile impuse in timpul Sarbatorilor Pascale. Acestea se refera...

- Amenzi marite, incepand de joi, pentru cei care nu respecta restricțiile Comunicat al Grupului de Comunicare Strategica Ieri, 31 martie 2020, a fost publicata în Monitorul Oficial al României Ordonanța de urgența prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului…

- In cursul acestei saptamani, 23 - 29 martie, sunt in curs de planificare o serie de zboruri din diferite orase italiene spre Romania, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. Sursa citata precizeaza ca aproximativ 46.800 de cetateni romani au intrat in tara, pe cale rutiera, prin punctele de…

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat modelul declarației pe proprie raspundere aprobata de autoritati, care trebuie completata de cetațenii care ies din casa in intervalul 22:00 - 6:00. Declaratia...

- Ca o masura de preventie in contextul riscului de raspandire cu noul coronavirus COVID 19, Primaria Municipiului Constanta a hotarat, prin dispozitia primarului, anularea procedurii prin care urma sa fie organizat evenimentul "Taramul iepurasilor in perioada sarbatorilor pascale.Decizia a fost luata…

- La nivelul Institutului Național de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatații a fost operaționalizata linia TELVERDE destinata cetațenilor care doresc informații legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Cetațenii care doresc informații despre situațiile legate…