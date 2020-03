Stiri pe aceeasi tema

- Romania a notificat Secretarul General al Consiliului Europei cu privire la masurile adoptate prin decretul de instituire a starii de urgența pe teritoriul țarii care au ca efect limitarea exercițiului unor drepturi și libertați fundamentale, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.„Prin…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca incepand de maine, 24 martie, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda internarile pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezinta urgența și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspenda consultațiile…

- Inevitabilul s-a produs… Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de…

- Grupul de Comunicare Strategica face apel la responsabilitate si precizeaza ca nu toate masurile vehiculate in spatiul public in contextul instaurarii starii de urgenta vor fi luate in mod obligatoriu, ci doar cele necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus. "Avand in vedere…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat luni ca au intrat in vigoare deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența privind impunerea unor restricții de trafic dinspre și inspre statele afectate de infecția cu noul coronavirus. Acestea sunt valabile in perioada 9-31 martie, cu…

- Bilanțul epidemiei de coronavirus a ajuns la 11 morți, în Italia, dupa ce, marți, au mai murit patru persoane, au anunțat autoritatile italiene, potrivit agenției ANSA. În total, peste 320 de persoane au fost infectate cu noul COVID-19. Patru persoane au decedat în ultimele…