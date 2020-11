Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu infectie cu noul coronavirus ramane la 6.862, iar cel al deceselor la 126, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, 1.934 de romani au fost confirmati, pana acum, cu SARS-CoV-2 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franta, 3.018 in Germania, 167 in Marea Britanie, 36 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 123 in Austria, 22 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 8 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 93 in Grecia, 9 in Cipru, 2 in India, 2 in Ucraina, 8 in Emiratele Arabe Unite si cate unul in…