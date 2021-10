Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ramas fara paturi libere la ATI, iar provocarile din domeniul medical vor continua. Astazi un record dublu a fost atins Romania depașind in 24 de ore 15.000 mii de noi infectari, dar și peste 200 de decese. In consecința acestor cifre, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca nici…

- Situația pandemica se agraveaza de la o zi la alta, iar spitalele sunt pline pana la refuz. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi ca doar 3 paturi ATI pentru pacienții cu COVID mai sunt libere in toata țara, in Bihor, Brașov și Galați. „La nivel național sunt libere 3 paturi ATI pentru pacienții…

- In data de 3 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1431 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național sunt libere 8 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decat cele…

- Sase paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2, sunt libere la nivel national, informeaza vineri GCS. Potrivit sursei citate, in Bucuresti nu sunt paturi libere la ATI. In data…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat joi ca, la nivel national, mai sunt libere doar doua paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate celor infectati cu SARS-CoV-2 si care au alte afectiuni grave.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat miercuri ca, la nivel national, mai sunt libere doar cinci paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, dintre care trei in Capitala, un pat in judetul Galati si unul in judetul Vrancea. Conform GCS, conform datelor existente in aplicatia…

- 10 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19 sunt libere la nivel national. In Bucuresti nu mai este niciun disponibil, conform datelor anuntate, duminica, de autoritati. ″In data de 26 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1273 de paturi de…

- Nouasprezece paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19 mai sunt libere la nivel national – altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2 – iar in Bucuresti nu mai sunt paturi libere la acest moment, a anuntat luni Grupul…