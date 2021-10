Stiri pe aceeasi tema

- Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: Doar 8 libere, la nivel național, niciunul in Alba Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: Doar 8 libere, la nivel național, niciunul in Alba In Romania mai sunt doar 8 paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- In județul Brașov nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19, iar in spitalele din țara mai sunt doar zece, a anuntat duminica, Grupul pentru Comunicare Strategica (GCS). Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, duminica, la nivel național erau…

- Ministerul Sanatatii anunta ca peste 180 de inspectori sanitari de stat din cadrul directiilor de sanatate publica vor verifica, zilnic, numarul paturilor de terapie intensiva pentru pacientii COVID-19 si „se vor asigura ca paturile exista fizic”. „Incepand de astazi, 21 septembrie 2021, din ordinul…

- 541 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania Foto: MApN RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 541 de noi cazuri de infectare cu coronavirus în România, din 35.000 de teste efectuate. În ultimele 24 de ore,…