Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea inițiala, „transmiterea susținuta pe scara larga”, iar in acest moment nu exista confirmarea faptului ca exista o „transmitere susținuta pe scara larga” a noului coronavirus. Pana la aceasta ora, in…

- Ziarul Unirea Ce masuri vor fi luate de autoritați in SCENARIUL 3 al crizei Coronavirusului COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a facut publica Planul care se va aplica dupa ce se va trece de numarul 100 al celor confirmați cu coronavirus COVID-19. In Romania pana in acest moment sunt 97 de cazuri…

- Rezultatul testului COVID-19 pentru premierul Ludovic Orban este negativ, potrivit anunțului oficial facut, vineri seara, de Grupul de Comunicare Strategica. ”Premierul Ludovic Orban a fost testat in cursul zilei pentru noul coronavirus (COVID-19), iar rezultatul este NEGATIV. De asemenea, miniștrii…

- Potrivit comunicatului oficial de la ora 11,00 a Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 70 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 70 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați…

- Barbatul aflat in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor nu este infectat cu coronavirus, a anuntat joi seara Grupul de Comunicare Strategica. "Referitor la situatia inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti, astazi, 5 martie, facem precizarea ca, in urma testelor efectuate in regim…

- Un numar de 38 de persoane sunt in carantina institutionalizata la nivel national pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus), iar alte 11.311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, informeaza Grupul de Comunicare…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre carantina și…

- Avand in vedere necesitatea unor clarificari suplimentare asupra recomandarilor de conduita in prevenirea raspandirii coronavirus (COVID-19), Grupul de Comunicare Strategica pune la dispoziție raspunsuri pentru o serie de intrebari ridicate in spațiul public: Care este diferența dintre…