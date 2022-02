GCS. Incidenta raspandirii virusului SARS-CoV-2 in Romania. Situatia pe judete (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta miercuri, 16 februarie 2022, lista completa a localitatilor ce prezinta o incidenta ridicata in ceea priveste raspandirea coronavirusului SARS CoV 2.Potrivit documenteului, desi se inregistreaza o usoara scadere a cazurilor noi, toate localitatile din Romania raman…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta sambata, 12 februarie 2022, lista completa a localitatilor cu incidenta raspandirii coronavirusului SARS CoV 2 ridicata. La Constanta, astazi, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiu este 32,21 cazuri la mia de locuitori, iar in judet a atins pragul de 23,62Totodata,…

- Grupul de Comunicare Strategica prezinta joi, 10 februarie 2022, lista completa a localitatilor cu incidenta raspandirii coronavirusului SARS CoV 2 ridicata. La Constanta, astazi, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiu este 32 cazuri la mia de locuitori, iar in judet a atins pragul de 23.10. Totodata,…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat, luni, 7 februarie 2022, lista completa a localitatilor cu incidenta raspandirii coronavirusului SARS CoV 2 ridicata.La Constanta, luni, 7 februarie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiu este 32,71 cazuri la mia de locuitori, iar in judet a atins…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat, duminica, 6 februarie 2022, lista completa a localitatilor ce prezinta o incidenta ridicata in ceea ce priveste raspandirea coronavirusului SARS CoV 2. La Constanta, duminica, 6 februarie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiu este 31,41 cazuri…

- Incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta, in continua crestere Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, vineri, 04 februrie 2022, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 29.73 cazuri la mia de locuitori, in crestere…

- Incidenta raspandirii COVID 19 la Constanta Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta, joi, 23 decembrie 2021, incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta este de 0.68 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost de 0.78. In ceea…

- 1.727 de noi infectari cu SARS-CoV-2 in Romania Foto: Arhiva. 1.727 de noi infectari cu coronavirus s-au înregistrat în țara noastra de ieri pâna astazi. Grupul de Comunicare Strategica anunța de asemenea înca 180 de decese asociate, dintre care 19 mai vechi. Incidenta…