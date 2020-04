Stiri pe aceeasi tema

- Alte 4 decese provocate de coronavirus, printre care si un barbat de 41 de ani care s-a intors in urma cu o saptamana din Anglia. Bilantul a ajuns la 314. Deces 311 Barbat, 41 ani din judetul Gorj. Persoana intoarsa din Anglia in data de 05.04.2020. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu-…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul pacientilor diagnosticati cu COVID-19. Toti cei decedati sufereau si de alte boli grave. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310.Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de…

- ZI NEAGRA! 23 decese de coronavirus anuntate, miercuri, in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 220. Printre morti, si un tanar de 35 de ani.Vezi din ce zone sunt victimele Grupul de Comunicare Strategica anunta inca cinci decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul deceselor ajunge la 220…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca bilantul deceselor in Romania a ajuns la 176. Deces 169 Barbat, de 78 de ani, din judetul Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv in data de 03.04.2020. Data deces:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi seara decesul altor 8 persoane. Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat în SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența respiratorie acuta, s-au recoltat probe pentru COVID-19 în data de 28.03.2020 si a decedat în aceiasi zi.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese cauzate de COVID-19. Bilantul deceselor in Romania ajunge astfel la 107. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun. Bucuresti. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babeș.…