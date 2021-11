GCS: În ţară sunt disponibile 27 de paturi ATI pentru pacienţii COVID-19 Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca in tara sunt disponibile, pentru pacientii cu COVID-19, 27 de paturi libere de ATI. Cele mai multe dintre acestea sunt in judetul Vrancea – 7, cate 3 fiind in judetele Harghita, Neamt si Tulcea, cate doua in Constanta, Iasi si Vaslui, cate unul in Bucuresti, Bacau, Caras-Severin, Salaj si Suceava. “In data de 17 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.718 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. In Bucuresti sunt avizate de DSP 391 paturi de ATI pentru pacientii de COVID-19. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

