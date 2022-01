Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe orase din Romania inregistreaza o rata de infectare cu COVID 19 cumulata la 14 zile de peste 3 la mia de locuitori, a informat, vineri, 14 ianuarie, Grupul de Comunicare Strategica GCS . Lista localitatilor cu incidenta mai mare sau egala cu 3 1000loc 14.01.2022 Lista orase si municipii cu…

- Three cities have a 14-day COVID-19 infection rate of over 9 per thousand inhabitants, namely Radauti (Suceava) - 9.92, Salcea (Suceava) - 9.55 and Predeal (Brasov) - 9.18, the Strategic Communication Group (GCS) informed on Friday, Agerpres reports. A 14-day COVID-19 infection rate of more than…

- Incidența Covid-19 din Cluj-Napoca a depașit pragul de 6 la mia de locuitori. Potrivit DSP Cluj, incidența in Cluj-Napoca a ajuns miercuri la 6,47 la mia de locuitori. Marți, incidența era de 5,85. In județul Cluj, cea mai mare rata de infectare se inregistreaza in localitatea Ciurila, unde sunt 17,99…

- 21 de orase inregistreaza o rata de infectare cu COVID-19 cumulata la 14 zile de peste 3 la mia de locuitori, a informat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Cele mai mari incidente se inregistreaza in orasele Radauti (Suceava) – 5,49, Salcea (Suceava) – 5,17, Cluj-Napoca (Cluj) – 5,02, Predeal…

- Este vorba de: Pancota (Arad) - 5,05, Baile Tusnad (Harghita) - 3,8, Predeal (Brasov) - 3,75, Sinaia (Prahova) - 3,75, Otopeni (Ilfov) - 3,63, Salcea (Suceava) - 3,59, Ghimbav (Brasov) - 3,13, Popesti-Leordeni (Ilfov) - 3,09, Buzias (Timis) - 3,05, Calan (Hunedoara) - 3,05, Solca (Suceava) - 3,04.La…

- Sase orase inregistreaza o rata de infectare cu COVID-19 cumulata la 14 zile de peste 3 la mia de locuitori, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba de: Pancota (Arad) - 4,93, Radauti (Suceava) - 3,92, Otopeni (Ilfov) - 3,2, Baile Tusnad (Harghita) - 3,16, Sinaia…

- Rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitațile judetului Brasov este in continua scadere. Directia de Sanatate Publica a anuntat, pentru astazi, o incidenta de 2,16 la mie la nivelul judetului Brasov. Rata de infectare din municipiul Brasov este de 2,75 la mia de locuitori. Cea mai ridicata incidenta…

- 294 de orașe și municipii din tara au incidenta cazurilor de COVID-19 mai mare sau egala cu 3 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate astazi, 4 noiembrie 2021, de Grupul de Comunicare Strategica. Cea mai ridicata rata de infectare este inregistrata in comuna Saceni, județul Teleorman: 29,89.…