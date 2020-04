Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi dupa ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat un plan elaborat privind noaptea de Inviere și Paștile, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a emis un alt set de ”Recomandari privind conduita de prevenție in perioada sarbatorilor pascale”. Il prezentam integral mai jos, exact așa…

- Grupul de Comunicare Strategica a emis o serie de recomandari pentru cei care merg la cumparaturi in aceasta perioada, dar și legate de petrecerea Sarbatorilor Pascale. Iata comunicatul transmis de GCS de la nivelul Ministerului de Interne: RECOMANDARI PRIVIND CONDUITA DE PREVENȚIE IN PERIOADA SARBATORILOR…

- Deplasarea la cumparaturi: Daca aveți pana in 65 de ani, incercați pe cat de mult posibil sa evitați intervalul orar 11:00-13:00 pentru cumparaturi. Este extrem de important ca persoanele din grupele de varsta vulnerabile sa foloseasca acest interval ca sa-și achiziționeze alimentele necesare. Faceți…

- Grupul de Comunicare Strategica, instituit la nivelul Guvernului, a emis un nou document care contine recomandari cu privire la perioada Pastelui, in special in privinta cumparaturilor si a petrecerii sarbatorii alaturi de cei dragi.Deplasarea la cumparaturi: ● Daca aveți pana in 65…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri seara o serie de recomandari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale. Pentru petrecerea sarbatorilor, autoritatile recomanda: * petreceti zilele de Paste doar cu acei membri ai familiei impreuna cu care locuiti in mod obisnuit…

- Ziarul Unirea Recomandarile autoritaților pentru cetațeni, privind conduita de prevenție in perioada sarbatorilor pascale Grupul de Comunicare Strategica a transmis miercuri seara mai multe recomandari pentru cetațeni, privind conduita de prevenție in perioada sarbatorilor pascale. Deplasarea la cumparaturi:…

- Grupul de Comunicare Strategica face cateva recomandari privind conduita de preventie in perioada sarbatorilor Pascale:Deplasarea la cumparaturi: Daca aveti pana in 65 de ani, incercati pe cat de mult posibil sa evitati intervalul orar 11:00 13:00 pentru cumparaturi. Este extrem de important ca persoanele…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis o lista cu 15 recomandari pentru o conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii COVID-19. Protejați-va, evitați contactul direct! Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un numar mare…