- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Iata cea mai recenta lista facuta publica de GCS: Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca cinci pacienti cu COVID-19 au murit. Bilantul deceselor in epidemia din Romania a ajuns la 524.Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Arad - Secția ATI (ventilat mecanic).Data…

- Inca patru persoane au murit in urma infectarii cu coronavirus, anunta miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Bilantul ajunge astfel la 516.Deces 513Barbat, 93 ani din judetul Suceava.Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Judetean de Urgenta Suceava.Data recoltare proba: 16.04.2020 .Data confirmarii:…

- Deces 470 Femeie, 56 ani din județul Arad. Infirmiera Data internarii: 29.03.2020, la Spitalul Județean de Urgența Arad – secția boli infecțioase – COVID, transferata in secția ATI in data de 19.04.2020. Data recoltarii: 29.03.2020. Data confirmarii: 29.03.2020 Contact apropiat cu cazuri confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta dupa-amiaza, inca 9 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, in total 18 astazi. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Deces 461 Femeie, 69 ani din județul Mehedinți. Data internarii: 05.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Drobeta-Turnu…

- 8 decese noi, confirmate de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total a ajuns la 478.Deces 470Femeie, 56 ani din judetul Arad. InfirmieraData internarii: 29.03.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Arad ndash; sectia boli infectioase ndash; COVID, transferata in sectia ATI in data de 19.04.2020.…

- Alte noua decese au fost inregistrate din cauza noului coronavirus, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). * Deces 461 Femeie, 69 ani din judetul Mehedinti. Data internarii: 05.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin – sectia pneumologie, transferata in 07.04.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…