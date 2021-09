Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane care se afla in secțiile de ATI COVID-19 crește la fel de mult ca rata de infectare. Datele de astazi ale Grupului de Comunicare Strategica arata ca 849 de pacienți se afla in secțiile de terapie intensiva, punand o presiune crescanda asupra capacitații acestora. Conform datelor,…

- Un numar de 4.298 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 107 copii, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 543 de pacienti, dintre acestia cinci fiind copii. Pe teritoriul…

- Un numar de 664 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 86 la terapie intensiva, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 1.775 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- Un numar de 403 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 56 la terapie intensiva, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Vineri au fost raportate 49 de cazuri la terapie intensiva. Pe teritoriul Romaniei, 980…

- Un numar de 277 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 38 la terapie intensiva, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 601 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…

- Un numar de 253 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 33 la terapie intensiva, a anuntat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 562 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la…

- Un numar de 269 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 33 la terapie intensiva, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 539 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la…

- In total, 400 de persoane infectate cu noul coronavirus sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 67 la terapie intensiva, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pe teritoriul Romaniei, 1.821 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare…