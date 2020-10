Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 6.281 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.253.655 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.197 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. GCS reaminteste ca Ministerul Afacerilor Interne a operationalizat, incepand cu 4 iulie, o linie TELVERDE (0800.800.165) la care pot fi sesizate incalcari ale normelor de protectie sanitara. Apelurile…