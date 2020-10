Coronavirus Romania: Se mentin peste 4.000 de cazuri noi, 83 la Constanta

Astazi, 15 octombrie 2020, sunt 4.013 cazuri noi de Coronavirus, in Romania, in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 83 de cazuri sunt din judetul Constanta, unde s au inregistrat si noi decese. In ultimele 24 de ore s au inregistrat 73 de decese Covid.