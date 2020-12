GCS: 4.322 de cazuri noi de COVID-19; teste efectuate în ultimele 24 de ore – 21.528 In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.322 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt. Județ Numar de cazuri confirmate(total) Numar de cazuri nou confirmate Incidența inregistrata la 14 zile 1. Alba 12247 58 1,85 2. Arad 13984 32 1,42 3. Argeș 18570 122 1,93 4. Bacau 16299 119 1,41 5. Bihor 17689 112 1,95 6. Bistrița-Nasaud 7335 50 1,56 7. Botoșani 8220… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

