Grupul de Comunicare Strategica a informat, miercuri, ca, pana in prezent, au fost intocmite 41 de dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal. Potrivit sursei citate, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges a intocmit actele de sesizare a organelor de cercetare penala pe numele a trei barbati, intrucat acestia nu au respectat masurile de carantina. Totodata, celor trei barbati le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale pentru tulburarea ordinii si linistii publice. Totodata, in urma sesizarii…