Stiri pe aceeasi tema

- In cursul dimineții de astazi, 3 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 27 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 33.925. In intervalul 02.07.2021 (10:00) – 03.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (13 barbați și 14 femei), ale unor pacienți…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 33.925 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 02.07.2021 (10:00) – 03.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (13…

- In cursul dimineții de astazi, 13 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 30 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 31.834. In intervalul 12.06.2021 (10:00) – 13.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 30 de decese (14 barbați și 16 femei), ale unor pacienți…

- In cursul dimineții de astazi, 6 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 90 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 30.815. In intervalul 05.06.2021 (10:00) – 06.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 90 de decese (49 barbați și 41 femei), ale unor pacienți…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate doar 392 de noi cazuri de Covid și 48 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus. Testele facute sunt insa in numar foarte mic. Potrivit GCS, pana luni, in Romania, au fost confirmate…

- Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.072.291 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.026.299 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 392 cazuri noi de…

- Pana astazi, 29.571 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 16.05.2021 (10:00) – 17.05.2021 (10:00) au fost raportate 48 de decese (28 barbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Argeș, Bacau,…

- In intervalul 09.05.2021 (10:00) – 10.05.2021 (10:00) au fost raportate 68 de decese (34 barbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Braila, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu,…