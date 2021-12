Aproximativ 290.000 de persoane au generat formulare digitale de intrare in Romania, in cele patru zile care au trecut de la introducerea acestora. Cele mai multe au fost inregistrate pentru punctul de trecere a frontierei din Aeroportul International “Henri Coanda”, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Incepand cu 20 decembrie, toate persoanele care sosesc in tara au obligația sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana si reglementat de Guvernul Romaniei. “Potrivit datelor furnizate de Serviciul…