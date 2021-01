GCS: 2.745 de cazuri noi de COVID-19 în România în ultimele 24 de ore 2.745 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a peste 28.000 de teste la nivel national, dintre care 23.060 sunt teste RT-PCR, iar 5.432 sunt teste rapide antigenice, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.745 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

