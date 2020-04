Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat vineri, 10 aprilie, noul bilanț. Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, dintre care 265 in ultimele 24 de ore. De asemenea, pana acum, s-au inregistrat 257 de decese.

- Grupul de Comunicare Strategica raporteaza 13 noi decese cauzate de infectare cu coronavirus.Deces 185Barbat, 63 ani din jud Arad. Internat in SCJU Arad ATI cu diagnosticul de Insuficienta Respiratorie Acuta. Probe recoltate pentru COVID 19 in 27.03.2020 . Rezultat pozitiv in 31.03.2020. Decedat in…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 1.029, cu 123 cazuri nou depistate, potrivit informațiilor transmise joi la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica. Pana joi, in Romania s-au inregistrat 17 decese din cauza COVID-19. De la apariția COVID-19 in țara noastra, 94 de pacienți…

- Un numar de 308 de persoane au fost confirmate pana in prezent cu noul tip de coronavirus, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate si externate - 22 la Timisoara, 8 la Bucuresti si una la Iasi....

- 31 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in Romania in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor urca la 308. Doi pacienți sunt in stare grava. Buletinul informativ: De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 31 de noi…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.

- Doua noi cazuri de infectare cu noul coronavirus sunt confirmate de autoritați, in București și Dolj. Bilanțul ajunge la 97 de bolnavi. Grupul de Comunicare Strategica anunța ca sunt doua cazuri noi,...