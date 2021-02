In ultimele 24 de ore s-au infectat cu coronavirus 2.644 de persoane și au decedat 65 de pacienți care au contactat boala, conform cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana astazi, 11 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 701.283 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba14499702,062.Arad16226721,053.Argeș20583260,574.Bacau19253780,945.Bihor20536340,886.Bistrița-Nasaud8443240,847.Botoșani10312361,298.Brașov299311302,069.Braila9502150,6510.Buzau9201300,5911.Caraș-Severin7968291,0812.Calarași7347210,7913.Cluj373161562,5414.Constanța307651471,3615.Covasna5711140,6916.Dambovița16984380,9117.Dolj18129731,1418.Galați19451711,0419.Giurgiu7459170,7120.Gorj6155431,2221.Harghita5955130,5122.Hunedoara14367851,623.Ialomița7886150,8724.Iași32160590,925.Ilfov295581422,1626.Maramureș150021263,1227.Mehedinți575060,7728.Mureș17278401,1329.Neamț13254551,1830.Olt10876420,6831.Prahova26574520,7632.Satu…