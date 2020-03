Stiri pe aceeasi tema

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, polițiștii au depistat 23.973 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 31.410.624 de lei.

- Peste 13.000 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti, in acest caz fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei. ''De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat vineri ca de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 3, polițiștii au amendat 13.611 de persoane care nu au respectat regulile impuse. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 17.256.424 de lei. De asemenea, 645…

- 263 de persoane au fost confirmate cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292. Dintre acestea, 115 au fost declarate vindecate și externate. In Romania, de la inceputul pandemiei, au fost inregistrate 24 de decese.Pacienții noi infectați au intre 0 și…

- Politistii au depistat, miercuri, 5.621 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei prevazuta de ordonanta militara, a anuntat Inspectoratul General al Politiei Romane. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 7.404.297 de lei. Tag-uri Institutii: …

- Peste 1.700 de persoane care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei au fost depistate si sanctionate de politistii din intreaga tara, in prima noapte in care au intrat in vigoare prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 2020. 188 de sanctiuni s-au aplicat doar in Bucuresti.”In…

- Peste 1.700 de persoane care nu au respectat masura restrictionarii circulatiei au fost depistate si sanctionate de politistii din intreaga tara, in prima noapte in care au intrat in vigoare prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 2020. 188 de sanctiuni s-au aplicat doar in Bucuresti.

- Un numar de 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, a informat marti Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, 4 persoane aflate in carantina…