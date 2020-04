Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 23.645 de persoane, iar alte 67.268 sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana…

- La 10 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 2,140 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 105 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 647 de persoane in 16 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- La 5 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 3.466 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 132 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 437 de persoane in 11 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- Un numar de 645 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare au fost plasate in carantina institutionalizata de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, a informat vineri Grupul de Comunicare Strategica.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate

- Starea pacientilor cu coronavirus, internati in mai multe spitale din tara, este buna, cu exceptia unui pacient internat pe Sectia ATI a Institutului Victor Babes, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. In intreaga tara sunt / 2.298 de persoane in carantina si 13.723 izolate la domiciliu.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina institutionalizata, miercuri dimineata, si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectate cu coronavirus, iar alte peste 10.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu. Primul pacient confirmat cu coronavirus la noi in tara a fost externat, iar…