Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca sambata au revenit in tara 227 de cetateni romani din Italia, acestia neavand posibilitati reale de a continua prezenta pe teritoriul acestei tari.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat ca sambata au revenit in tara 227 de cetateni romani din Italia, acestia neavand posibilitati reale de a continua prezenta pe teritoriul acestei tari. ‘In continuarea informatiilor comunicate in cursul zilei de ieri cu privire la demersurile Ministerului…

- In cursul zilei de simbata au revenit in țara 227 de cetațeni romani, repatriați din Torino, Italia, cu doua curse aeriene, tip charter, operate de o companie privata, informeaza GCS. Repatrierea ține...

- Un grup de 227 de cetateni romani aflati temporar in Italia au fost adusi sambata in tara de la Torino cu doua curse aeriene. "In continuarea informatiilor comunicate in cursul zilei de ieri cu privire la demersurile Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca pana in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, MAE precizand ca sapte dintre ei au decedat, informeaza...

- Potrivit sursei citate, cinci persoane venite din Italia au refuzat sa intre in centrul de carantina. Oamenii au incercat sa convinga autoritațile ca nu au semne de boala și ar trebui sa mearga acasa. Abia dupa ce polițiștii au intervenit sa aplaneze scandalul, oamenii au acceptat sa ramana in centru.Dupa…

- Cei doi romani care s-au infectat cu noul coronavirus pe nava de croaziera Diamond Princess și au fost tratați la un spital din Japonia au fost declarați vindecați și se intorc acasa, a anunțat joi Grupul de Comunicare Strategica.”Cei doi cetațeni romani infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus)…

- Al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19 a fost confirmat marti, un barbat de 47 de ani care a calatorit in acelasi avion cu femeia din Timisoara deja diagnosticata cu coronavirus. ”Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu…