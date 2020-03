GCS: 2.245 de persoane – infectate cu noul coronavirus Un numar de 2.245 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare, au fost inregistrate 293 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 220 au fost declarate vindecate si externate: 55 – la Timisoara, 81 – la Bucuresti, 16 Caras Severin, 7 Dolj, 10 Prahova, 11 – la Constanta, 20 – la Iasi si 4 – Cluj, 5 – Brasov, 4 – Galati, 2 – Bihor, 1 – Braila, 1 – Mures, 1 – Neamt, 1 – Alba, 1 – Arges. La ATI sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava. Starea de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- 2.245 de persoane infectate in Romania cu noul coronavirus 2.245 de persoane au fost confirmate, pâna în prezent, în România, cu noul coronavirus, informeaza marti Grupul de Comunicare Strategica . Dintre persoanele infectate, 220 au fost declarate vindecate si externate:…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.124 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 32 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 31 martie 2020, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin,…

- 2245 de cazuri de infectare cu coronavirus au fost inregistrate pana acum in Romania, din care 293 in ultimele 24 de ore. 69 de oameni au murit. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 1.124 de persoane care nu au respectat…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Romania: 2245. Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost…

- Violeta Stoica Romania va trece astazi de pragul psihologic de 2000 de cazuri confirmate cu coronavirus, daca luam in calcul algoritmul creșterii numarului de pacienți din ultimele zile. Ieri, 1.952 de persoane erau confirmate pozitiv cu Covid 19, ceea ce inseamna ca azi se va trece la scenariul 4 stabilit…

- BULETIN DE PRESA, 30 Martie 2020, ora 13.00 Incepand de ieri, 29 martie, odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 4, circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in exteriorul locuinței/gospodariei, este permisa și in afara intervalului orar 11.00-13.00, daca aceasta se…