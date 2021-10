Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 201 orase, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 75 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt: * Otopeni (Ilfov) – 21,4…

- Fundația Mereu Aproape și RURIS lupta impotriva abandonului școlar: 5.000 de elevi din 44 de școli din toate regiunile țarii au primit ghiozdane complet echipate pentru noul an școlar București, 27 septembrie 2021 – Desfașurat pentru al cincilea an consecutiv de Fundația Mereu Aproape și partenerul…

- Peste 4.400 de noi cazuri de Covid au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat joi Grupul de Comunicare Strategica. Au fost raportate 71 de decese. Potrivit GCS, pana joi, in Romania au fost confirmate 1.135.027 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.073.55 de pacienți…

