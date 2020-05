GCS: 165 de noi cazuri de îmbolnăvire. Sunt confirmate în total 12.732 de infectări cu COVID 19 Sunt confirmate 12.732 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus) in Romania. De vineri pana sambata s-au inregistrat 165 de cazuri noi. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.249 de persoane care nu au respectat perioada de […] Articolul GCS: 165 de noi cazuri de imbolnavire. Sunt confirmate in total 12.732 de infectari cu COVID 19 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

