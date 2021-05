Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,94 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 4,15, a anuntat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Alte doua județe se mai afla in scenariul roșu, potrivit ultimelor date.

- Și municipiul Buzau a trecut pe scenariul glben, rata infectarilor fiind de 2.64 de cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Comunele Gheraseni, Chiliile și Florica sunt in scenariul roșu. Incidența SARS-CoV-2, in scadere. Județul și Municipiul Buzau, in scenariul galben. Comunele Gheraseni, Chiliile…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 919.794 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, pana acum 825.208 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Bucureștiul ramane in scenariul roșu. Rata de infectare a ajuns, sambata, la 3,12 la mia de locuitori. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem din nou la 10.000 de cazuri pe zi Rata de infectare in Capitala a ajuns la 3,12 la…

- Timiș are cea mai ridicata rata de infectare din țara, județul a raportat, joi, o incidența de 4,45 la mia de locuitori.De asemenea, județul Maramureș a reintrat in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit, azi, pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp Capitala ramane pe primul loc in…

- Cu o rata de incidența de 4,18, in creștere cu 0.08 fața de ziua precedenta, județul Timiș este singurul din Romania aflat astazi, 24 februarie, in scenariul roșu. Totodata, Capitala ramane pe primul loc la numarul de infectari in ultimele 24 de ore, cu 153 de cazuri mai multe ca ieri. Grupul de Comunicare…