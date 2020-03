GCS: 154 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor Un numar de 154 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Conform sursei citate, Politia si Jandarmeria au aplicat 903 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina. De asemenea, cu ocazia formalitatilor de intrare in tara, Politia de Frontiera a intocmit 4 dosare penale, in care sunt cercetate 18 persoane, sub aspectul savarsirii infractiunii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

