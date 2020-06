Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, cu putin timp in urma, ca, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.669 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 152 in ultimele 24 de ore. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13800 au fost declarate vindecate și externate. Judetele cu cele mai multe cazuri confirmate ramin Suceava si Bucuresti. La ATI, in acest moment, sunt internați 162 de pacienți. 1.288 persoane au decedat. In carantina instituționalizata sunt 2376 de persoane, iar alte 95.549 sunt in izolare la domiciliu, sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel…