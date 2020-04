Stiri pe aceeasi tema

- 734 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 de la inceputul epidemiei, dintre care 61 au decedat, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Conform GCS, in ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor…

- 351 de cazuri noi de coronavirus au confirmate in ultimele 24 de ore, conform raportarii facute publice de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total de cazuri in Romania ajungand la 8418. La aceasta ora sunt in carantina 19.911 persoane și 47.139 persoane in izolare la domiciliu. La ATI, in acest…

- Un numar de 727 de cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus, iar numarul deceselor din aceasta cauza a ajuns la 58, informeaza vineri Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…

- 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus. ‘In ceea ce…

- Autoritațile au anunțat, in urma cu puțin timp, ca la nivelul județului Cluj sunt 69 de pacienți confirmați pozitiv cu COVID-19, internați la Cluj. Conform informarii de azi , de la ora 13, la nivelul județului Cluj sunt 110 cazuri COVID-19. Totuși, conform prefectului Mircea Abrudean, in aceasta cifra…

- Ziarul Unirea 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de coronavirus. 317 au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de COVID 19 pana la acest moment, informeaza sambata Grupul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis sambata situația cetațenilor romani infectați cu coronavirus din strainatate. Cele mai multe cazuri au fost raportate in Italia. De asemenea a fost comunicat și numarul deceselor inregistrate. In conformitate cu informațiile obținute de misiunile diplomatice…

- Inca doi cetateni romani au murit in Italia, ca urmare a infectiei cu COVID-19, iar, in prezent, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…