GCS | 15 decese anunțate în această seară | BILANȚ: 65 Autoritațile au raportat in aceasta seara inca 15 decese ale unor persoane confirmate cu noul coronavirus, astfel ca bilanțul morților ajunge la 65. Deces 51 Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19, probe care au fost testate la Spitalul Regina Maria București. Data confirmarii: 28.03.2020 Data deces: 30.03.2020 Patologie preexistenta: boala cardiovasculara Deces 52 Barbat, 52 de ani, jud. Ialomița. S- a prezentat la UPU Slobozia in data de 29.03.2020; s-au recoltat probe biologice pentru COVID… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

