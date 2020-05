Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 127 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 71.000 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza miercuri Grupul…

- Polițiștii și jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.192 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.385.528 de lei.In ceea ce…

- Instituția Prefectului Satu Mare anunța situația in județ. Polițiștii au aplicat 44 sancțiuni contravenționale in valoare de 70.600 de lei pentru nerespectarea masurilor privind restricționarea circulației in timp ce la Carei, consilierul primarului Kovacs incita impotriva persoanelor care iau atitudine…

- Un numar de 285 de dosare penale au fost intocmite, pana in prezent, prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, a anuntat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Totodata, in ultimele 24 de ore, Politia si Jandarmeria au…

- Peste 13.000 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei au fost depistate pana in prezent de politisti, in acest caz fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei. ''De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr.…

- Ziarul Unirea Mai mulți propietari de caini agresivi din Blaj, verificați de polițiști. Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale pentru incalcarea legii Mai mulți propietari de caini agresivi din Blaj, verificați de polițiști. Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale pentru incalcarea legii…

- Polițiștii locali craioveni au executat, in primele doua luni ale anului, mai multe acțiuni de verificari in domeniul protecției mediului și al salubrizarii. Cu aceasta ocazie, au fost amendate societațile comerciale și persoanele fizice care nu au respectat legea. In urma tuturor acțiunilor desfașurate,…