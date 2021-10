GCS: 14.019 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2

Un numar de 14.019 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 67.500 de teste, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.346.240 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus si 1.172.139 de pacienti au fost declarati vindecati. La nivel national, pana la aceasta data, au fost prelucrate 9.818.833 de teste RT-PCR si 3.609.596 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 24.392 de teste RT-PCR (12.862 in baza definitiei de caz…