GCS: 1.212 pacienţi internați la terapie intensivă, în scădere faă de ziua precedentă Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza ca un numar de 7.646 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare, iar 124 sunt copii. La terapie intensiva sunt internati 1.212 pacienti, in scadere fata de ziua precedenta, dintre care 10 sunt copii. Sambata, erau internate la ATI 1265 persoane. Dintre cei de 1.212 pacienti internati, in prezent, la ATI, 120 au certificat care atesta vaccinarea.La nivel de țara, 36.168 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus se afla in izolare la domiciliu si 7.512 persoane se afla in izolare institutionalizata.De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

