Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor de COVID-19, in Romania, a crescut sambata dimineata la 417, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sase noi decese: patru barbati si doua femei, cu varste intre 48 si 83 de ani.

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța, vineri, 11 noi decese din cauza COVID-19, iar bilanțul oficial urca la 411 morți in Romania. Victimele au intre 46 și 94 de ani, iar una dintre ele nu avea nicio boala cronica. A murit un barbat de 77 ani din județul Vrancea care era internat in Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 5 decese din cauza COVID-19, bilanțul ajungand la 362 de morți.Citește și: DOCUMENT Romania infectata de COVID-19, pe județe. Suceava ramane pe primul loc cu 1.733 de cazuri „Deces 358 Femeie, 66 ani din județul Ialomița.Data…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 16 noi decese provocate de Covid-19. Bilanțul a urcat la 306 morți. Deces 291 Femeie, 58 ani din județul Brașov. (Asistenta medicala) Recoltare...

- Ziarul Unirea Alte 8 decese cauzate de COVID-19 au fost inregistrate. Bilanțul morților ajunge la 290 Nu mai puțin de 20 de decese au fost confirmatede Grupul de Comunicare Strategica, dupa cele 12 din aceasta dimineața și cele mai recente 8. Ultimele opt persoane care și-au pierdut viața sunt 6 barbați…

- Grupul de Comunicare Strategica a actualizat bilanțul negru al celor care au pierdut lupta cu coronavirusul. De la ultima informare și pana acum sunt 11 noi decese. The post Noi decese cauzate de coronavirus in Romania, patru dintre ele in vestul țarii. Bilanțul negru a ajuns la 282 de morți appeared…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca 13 decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. O parte dintre decese, consemnate in vestul țarii. Iata, mai jos, lista victimelor, așa cum a fost anunțata de GCS. Deces 95 Barbat, 75 ani, Mun.…

- Ziarul Unirea Alte DOUA DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul național a ajuns la 40 de morți. O tanara de doar 27 de ani printre cazuri Grupul de Comunicare Strategica a confirmat duminica dupa masa inca doua decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul…