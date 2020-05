GCS: 11 noi decese asociate cu COVID-19 GCS: 11 noi decese asociate cu COVID-19 11 noi decese asociate cu COVID-19 au fost anuntate cu putin timp în urma de autoritati. Majoritatea celor care si-au pierdut viata aveau si alte afectiuni. Numarul total de decese ajunge la 1137. La prânz, România a ajuns si la aproape 17.200 de infectari cu coronavirus, cu 155 de cazuri noi confirmate în ultimele 24 de ore. Aproape 10.200 de oameni s-au vindecat, la terapie intensiva sunt internati 195 de pacienti, în usoara scadere fata de zilele trecute. (RS)

