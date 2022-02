Crește numarul persoanelor internate in unitatile sanitare din tara. Sambata, erau internați in unitatile sanitare din tara 10.706 de romani infectați cu SARS-CoV-2, cu 221 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre aceștia, un numar de 799 sunt copii, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In sectiile ATI se afla internati 1.042 de pacienti, din care 885 sunt nevaccinati, ceea ce inseamna cu sase mai mult decat in ziua anterioara. Din total, 26 sunt copii.Pe teritoriul Romaniei, 236.006 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 11.362 in…