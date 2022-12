Gazzetta dello Sport a anuntat ca Jose Mourinho a fost contactat de federatia portugheza pentru a deveni noul selectioner al lusitanilor. Fernando Santos urmeaza sa isi rezilieze contractul dupa eliminarea din sferturile Campionatului Mondial. Federatia lusitana l-a contactat pe The Special One si se pare ca primele discutii au fost constructive. Italienii sustin ca exista […] The post Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho, contactat de federatia portugheza! Solutie de lux dupa despartirea de Fernando Santos appeared first on Antena Sport . The post Gazzetta dello Sport: Jose Mourinho, contactat…