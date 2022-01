Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, 17 decembrie ca se va stabili ca de la 1 ianuarie 2022 sa fie aplicata, pe perioada iernii, TVA de 5 la energie termica pentru populatie, cat si pentru scoli, spitale si alte institutii publice. "In sedinta de astazi vom stabili ca de la 1 ianuarie 2022 sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat o serie de decrete de decorare pentru voluntari, in echipele de acordare a primului ajutor in caz de situatii de urgenta, institutii din cultura, educatie, culte si aparare, dar si unor angajati care s-au remarcat in aceste domenii, informeaza

- Termoelectrica informeaza ca pina azi, 12 noiembrie, 4076 de obiecte racordate la sistemul centralizat de termoficare au solicitat conectarea și beneficiaza de incalzire: Blocuri locative – 2826 Gradinițe – 143 Școli – 158 Instituții medicale – 66 Case particulare – 231 Instituții super. de invaț.-…

- In Romania, cultivarea șofranului, cel mai scump condiment din lume, este abia la inceput și nu se poate spune ca exista cu adevarat o piața de desfacere. Fiecare se descurca mai mult pe cont propriu, in speranța ca poate va ajunge intr-o zi la o dimensiune care sa permita ieșirea pe piața externa,…

- "Zi sumbra pentru Timișoara. Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici macar gandul ca agentul termic poate sa fie sistat.

- „Accesul in școli, in spitale și alte instituții publice sa fie permis și celor nevaccinați cu teste oferite gratuit de autoritați” Catalin Gherzan considera ca impunerea certificatului verde și toate celelalte restricții anunțate de ministrul Sanatații trebuie dublate de masuri care sa permita testarea…

- Cosmarul preturilor la energie continua: electricitatea a spart inca un record, iar gazul pentru iarna este de 5 ori mai scump. Exista incertitudini privind capacitatea Romaniei de a-si asigura necesarul de energie si gaze in cazul in care iarna va fi foarte grea, scrie ZF. Scenariul este…