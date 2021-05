Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru toți clienții Kaufland! Lanțul de supermarket-uri iși dorește sa sprijine producatorii locali de legume și fructe, astfel ca o sa fie lansat un nou proiect ce are in vizor 5 produse noi. Pe langa faptul ca mai multe mici afaceri vor avea parte de profit, cei ce viziteaza magazinele…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a desemnat compania Tinmar Energy drept furnizor de ultima instanta in luna mai pentru clientii finali care nu au asigurata furnizarea energiei electrice din nicio alta sursa, potrivit unui document al autoritatii. ANRE a aprobat…

- Claudia Griech a preluat, începând cu data de 1 mai, funcția de director general al E.ON Energie România, având responsabilitatea integrala a segmentului Soluții Clienți, atât aria B2C, cât și B2B. Totodata, va îndeplini și rolul de membru al Board-ului E.ON…

- Taxe noi pentru consumatorii casnici de energie electrica sunt prevazute intr-un proiect de lege pentru transpunerea in legislatia nationala a unei Directive Europene privind normele comune pentru piata interna de energie electrica, scrie adevarul. Potrivit acestuia, la articolul 61, dupa alineatul…

- Gunoiul din Alba Iulia se scumpește, cel puțin pentru o perioada. Motivul scumpirii il reprezinta transportul deșeurilor menajere de pe platforma de transbordare de pe centura din Alba Iulia, la groapa ecologica din Oradea. Masura este o soluție de urgența pentru a evita o noua criza a gunoaielor,…

- Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, vrea sa evite o noua criza a gunoaielor in Alba Iulia, in condițiile in care platforma de transbordare de pe centura orașului se umple de la o zi la alta. Mai exact, potrivit primarului Pleșa, platforma a fost deja umpluta in proporție de 60% cu deșeurile…

- Aplicația „MyCAS - #StauAcasa” (disponibila pe website-ul www.casomes.ro) vine în ajutorul clujenilor în contextul pandemiei de COVID-19 și al masurilor de distanțare sociala impuse de autoritați. Aplicația dispune,…

- Iata cum poti alege cea mai buna oferta de furnizare a energiei electrice Oferte energie electrica. Afla cum sa iti alegi cel mai bun furnizor de energie electrica si care sunt recomandarile Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand nu…