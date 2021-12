Stiri pe aceeasi tema

- Vești rele pentru conducatorii de taxi! Gazul metan pentru automobile s-a scumpit din nou, iar statiile de alimentare au afișat noile prețuri. Unele statii au anuntat pret de 13.10 lei pentru un metru cub, ceea ce înseamna o scumpire cu cu 0,30 de bani pentru metru cub. …

- Intr-o saracie lucie la marginea orașului Buftea, trei copii și parinții lor se gandesc cu groaza la ziua de maine.„Ne descurcam foarte greu, adica luam la o saptamana un malai, o faina, dar uleiul s-a scumpit iar. E foarte greu. Lemnele le aduce tatal meu cu bicicleta de la padure. Aduce cu bicicleta…

- "S-a negociat foarte dur, am sperat sa gasesc ințelegere pana in ultimul moment. A trebuit sa mut toți banii de la investiții. Sunt niște bani blocați pur și simplu, mi-au pus pistolul la tampla. Oamenii de dreapta, astazi in consiliul local au votat impotriva ca sa constituim aceasta garanție, asta…

- ,,Incalzim caloriferele cu mana noastra. Apa calda este calaie’’, spune o pensionara.Reporter Realitatea PLUS: Daca s-ar dubla facturile la iarna, v-ați permite sa le platiți?Pensionar: La pensia mea de 1100 lei, va dați seama... E greu.Și mai greu va fi de la 1 noiembrie, cand bucureștenii vor plati…

- A fost votat proiectul de lege privind acordarea unui ajutor materiale, care reprezinta 40% din suma facturilor in perioada rece a anului, pentru mai multe grupuri de locuitori ai capitalei. Hotararea a fost luata cu 43 de voturi in cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinau.

- Din pacate, autoritațile vin cu inca o veste proasta pentru romani! Mai este foarte puțin timp pana cand iarna iși va face simțita prezența la noi in țara, astfel tot mai mulți bucureșteni pun problema pe seama caldurii din apartamente. Recent, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a marturisit…

- Cat de frig va fi in casele din Bucuresti in aceasta iarna? Claudiu Crețu, directorul general al Termoenergetica, spune ca ne vom confrunta cu probleme și anul acesta, avand in vedere ca rețeaua de termoficare e veche și sunt sute de kilometri de conducte care trebuie inlocuiți.