Stiri pe aceeasi tema

- China, cel mai mare importator de petrol din lume, a continuat sa cumpere petrol rusesc, in ciuda sanctiunilor occidentale, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin si liderul chinez Xi Jinping au lansat ceea ce ei au numit un parteneriat fara limita, inainte de razboiul din Ucraina. Sursele au spus…

- Ungaria a platit in octombrie 2G22 cu 8% mai mult pentru gazele din Rusia fata de cat ar fi costat acestea pe piata europeana, in pofida faptului ca Moscova a promis ca le va vinde Budapestei la o cincime din valoarea la care se tranzactioneaza in Europa, a anuntat marti cotidianul digital independent…

- Ministrii europeni ai Energiei discuta luni o solutie de compromis vizand plafonarea pretului gazelor in Europa, in situatia in care cotatiile ajung la 180 de euro pentru un Megawatt-ora (MWh), arata un document de lucru consultat de Reuters.

- Cand președintele rus Vladimir Putin a inchis robinetele de gaz in Europa, Germania s-a temut mai mult decat alte țari europene de o iarna cu pene de curent. Miniștrii au facut eforturi pentru a asigura aprovizionarea alternativa, conștienți de faptul ca dependența puternica de gazul rusesc a lasat…

- "Parerea mea e sa marim (pensiile - n.r.) și mai mult decat rata inflație, ca sa fim foarte liniștiți", a afirmat, ironic, Ciolacu.Liderul PSD a explicat ca "nu poți sa construiesți un buget sanatos daca nu ai rezolvat paroblema energiei pentru ca nu aid e unde sa ai (resurse - n.r.)"."Prioritatea e…

- Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, spune ca in timp ce UE vrea sa elimine gazul rusesc de pe piata europeana, „se pare ca acelasi gaz este deja acceptabil atunci cand este luat din depozitele maghiare”. Acesta spune ca este „de neconceput” un astfel de lucru.

- Comisia Europeana urmeaza sa propuna saptamana aceasta un plafon de pret "dinamic", de ultima instanta, pentru gazele naturale in Uniunea Europeana si limite obligatorii ale gradului in care preturile tranzactionate pot fluctua intr-o singura zi, conform unui proiect de propunere, citat de Reuters.…

- Comisia Europeana urmeaza sa propuna saptamana aceasta un plafon de pret ”dinamic”, de ultima instanta, pentru gazele naturale in Uniunea Europeana si limite obligatorii ale gradului in care preturile tranzactionate pot fluctua intr-o singura zi, conform unui proiect de propunere, citat de Reuters.…