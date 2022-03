Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre locuitorii traumatizați care fugeau din orașul ucrainean asediat Mariupol au sosit marți (29 martie) in Zaporizhzhia și au gasit hrana și adapost intr-un supermarket care este folosit temporar ca centru pentru refugiați. Purtand tot ce au putut, oamenii au vorbit emoționați despre ceea ce…

- Rusia atrage din nou atenția ca va livra gaze naturale doar cu plata in ruble, potrivit declarațiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Vladimir Putin a anuntat, zilele trecute, ca Rusia nu va accepta plati pentru gaze naturale și petrol in dolari sau euro, primind doar ruble din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca sanctiunile occidentale masive adoptate impotriva Moscovei iau o mare povara de pe umerii companiilor ruse, care se pot acum instala „linistite” in peninsula ucraineana anexata Crimeea, relateaza AFP. „Marile companii ruse, care se temeau de sanctiuni,…

- O nava cisterna care transporta gaz rusesc a sosit in portul Bilbao, din Spania. Nava Nikolay Urvantsev, sub pavilionul Hong Kong, a acostat joi dimineața (10 martie) acolo. In ciuda cascadei de sancțiuni occidentale asupra Rusiei, ca raspuns la invazia sa din Ucraina, un lucru care nu a fost afectat…

- Ministerul Apararii din Rusia a recunoscut miercuri ca unii recruți au luat parte la conflictul cu Ucraina dupa negare multiple din partea președintelui Vladimir Putin, care a spus ca au fost trimiși doar soldați și ofițeri profesioniști. Rusia a folosit recruți in operațiuni din Ucraina Ministerul…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut țarilor europene sa reduca dependența fața de energia rusa, in timpul unei vizite in Estonia. „Exista, cred, o oportunitate semnificativa nu numai, ci și un imperativ in acest moment, de a opri in sfarșit aceasta dependența fața de energia rusa, deoarece…

- Miliardarul manager de fonduri speculative, Bill Ackman a avertizat ca cel de-al treilea razboi mondial „probabil ca a inceput deja” pe fondul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, noteaza CNBC. „In ianuarie 2020, am avut coșmaruri despre potențialul pandemiei, dar toata lumea parea sa creada ca sunt nebun.…

- Ramzan Kadyrov, liderul regiunii Cecenia a Rusiei și un aliat al președintelui rus Vladimir Putin , a declarat ca luptatorii ceceni sunt deja in Ucraina și i-a indemnat pe ucraineni sa-și rastoarne guvernul, scrie Reuters. Luptatorii ceceni se afla in Ucraina Intr-un videoclip postat online, Kadyrov…