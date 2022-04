Stiri pe aceeasi tema

- Gazul rusesc este livrat in continuare in Europa, in ciuda termenului stabilit de președintele rus Vladimir Putin pentru rezilierea contractelor daca clienții occidentali nu incep sa plateasca in ruble. Este cea mai puternica amenințare a Moscovei dupa sancțiunile impuse in urma invadarii Ucrainei,…

- Dmitri Medvedev, secretar adjunct al Consiliului de Securitate Nationala rus, avertizeaza ca Rusia, un important exportator de grau, si-ar putea limita livrarile doar la tarile ”prietene”, in contextul sanctiunilor occidentale impotriva Moscovei dupa invadarea Ucrainei de fortele ruse, potrivit Reuters.…

- Președintele polonez Andrzej Duda a spus, in cadrul unui interviu BBC, ca in cazul in care Rusia va folosi arme de distruge in masa in acest razboi cu Ucraina, atunci țarile NATO vor trebui „sa se gandeasca serios la ce sa faca”, noteaza CNN.„Cu siguranța, Alianța Nord-Atlantica (NATO) va trebui sa…

- Sursa foto: Kremlin.ru Rusia va fi infranta in razboiul pe care Ucraina nu l-a vrut. Acest lucru va modela geografia Europei pentru ca, intr-un astfel de scenariu, aliații Moscovei vor fi obligați la radicale schimbari interne iar statele-fantoma inființate de Kremlin vor disparea (Abhazia, Osetia de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Cotatiile la materiile prime au crescut semnificativ, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat, luni seara armatei ruse “sa mentina pacea” in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, transmite Bloomberg., La gaze naturale, preturile de referinta in Europa…

- Scopul acestei neobișnuite campanii de dezvaluiri este de a amana posibila invazie, de a-l face pe liderul de la Kremlin sa regandeasca costurile politice, economice și umane ale unei astfel de acțiuni militare sau de a-i ingreuna capacitatea de a justifica razboiul, spun experții citați de New York…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…